Установлены новые цены на лом драгметаллов, скупаемый у населения
Установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц.
Постановлением Министерства финансов от 8 августа 2019 г. № 36 вступило в силу 15 августа, сообщает
Скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составили:
|
серебро
|
золото
|
проба
|
цена за 1 грамм, рублей
|
проба
|
цена за 1 грамм, рублей
|
750
|
0,67
|
375
|
29,22
|
800
|
0,71
|
500
|
38,96
|
875
|
0,78
|
583, 585
|
45,58
|
916
|
0,82
|
750
|
58,44
|
925
|
0,82
|
900
|
70,13
|
960
|
0,85
|
916
|
71,37
|
платина
|
950
|
74,02
|
950
|
44,69
|
958
|
74,65