Установлены новые цены на лом драгметаллов, скупаемый у населения

/ Экономика
Просмотров: 950

Установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц.

Постановлением Министерства финансов от 8 августа 2019 г. № 36 вступило в силу 15 августа, сообщает pravo.by.

Скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составили:

серебро

золото

проба

цена за 1 грамм, рублей

проба

цена за 1 грамм, рублей

750

0,67

375

29,22

800

0,71

500

38,96

875

0,78

583, 585

45,58

916

0,82

750

58,44

925

0,82

900

70,13

960

0,85

916

71,37

платина

950

74,02

950

44,69

958

74,65

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: драгметаллы лом драгметаллов

Другие материалы на эту тему:

Золотые слитки больше не продают за «деревянные»

Золотые слитки больше не продают за «деревянные»

Где и как в 2011 году лучше всего хранить сбережения белорусам

Где и как в 2011 году лучше всего хранить сбережения белорусам

Дешевеющее золото вводит белорусов в убытки

Дешевеющее золото вводит белорусов в убытки

В закон о драгметаллах внесены изменения

В закон о драгметаллах внесены изменения