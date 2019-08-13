Установлены новые цены на лом драгметаллов, скупаемый у населения

Установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц.

Постановлением Министерства финансов от 8 августа 2019 г. № 36 вступило в силу 15 августа, сообщает pravo.by .

Скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составили: