Зеленский уволил экс-посла в Беларуси из переговорной группы по Донбассу

Президент Украины освободил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы», — говорится в документе, который опубликован на сайте президента.

Месяц назад Зеленский вернул дипломата в переговоры, уполномочив его представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе.