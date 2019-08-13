Зеленский уволил экс-посла в Беларуси из переговорной группы по Донбассу

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Президент Украины освободил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.


Экс-посол Украины Роман Безсмертный: я невъездной в Беларусь

«Освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы», — говорится в документе, который опубликован на сайте президента.

Месяц назад Зеленский вернул дипломата в переговоры, уполномочив его представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сюжет: Переговоры по Украине
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Тэги: переговоры по Украине в Минске Персона: Роман Безсмертный

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