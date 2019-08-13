Российского оппозиционера задержали сразу после освобождения из-под второго подряд ареста
Полицейские задержали независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса на территории спецприемника после десяти суток ареста.
Янкаускаса арестовали на десять суток 5 августа за твит про акцию в Новопушкинском сквере. За два дня до этого, 3 августа, его задержали сразу после выхода из спецприемника, где он провел еще семь суток за твит про встречу с независимыми кандидатами на Трубной площади.
После начала уличных акций протеста в Москве оппозиционные политики регулярно оказываются в спецприемниках, сообщает