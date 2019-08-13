Российского оппозиционера задержали сразу после освобождения из-под второго подряд ареста

​Полицейские задержали независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса на территории спецприемника после десяти суток ареста.

Митинг оппозиции 10 августа. Фото: Павел Добровольский, Naviny.by

Янкаускаса арестовали на десять суток 5 августа за твит про акцию в Новопушкинском сквере. За два дня до этого, 3 августа, его задержали сразу после выхода из спецприемника, где он провел еще семь суток за твит про встречу с независимыми кандидатами на Трубной площади.

Константина снова задержали прямо на территории спецприёмника, откуда он выходил после очередных 10 суток ареста. По словам полицейских, его везут в ОВД Южное Бутово. — Константин Янкаускас (@jankauskas_k) August 13, 2019