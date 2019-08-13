Российского оппозиционера задержали сразу после освобождения из-под второго подряд ареста

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​Полицейские задержали независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса на территории спецприемника после десяти суток ареста.

Митинг оппозиции 10 августа. Фото: Павел Добровольский, Naviny.by

Янкаускаса арестовали на десять суток 5 августа за твит про акцию в Новопушкинском сквере. За два дня до этого, 3 августа, его задержали сразу после выхода из спецприемника, где он провел еще семь суток за твит про встречу с независимыми кандидатами на Трубной площади.

 

 

После начала уличных акций протеста в Москве оппозиционные политики регулярно оказываются в спецприемниках, сообщает zona.media. Так, 8 августа Илью Яшина арестовали уже в третий раз за две недели. Главу московского штаба Навального Олега Степанова после восьми суток ареста отправили в спецприемник еще на 15 дней.
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Тэги: российская оппозиция задержание российская полиция Мосгордума Персона: Константин Янкаускас Город: Москва

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