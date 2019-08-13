Командный чемпионат Европы по легкой атлетике 2021 года в суперлиге пройдет в Минске

В июне 2021 года Минск примет командный чемпионат Европы по легкой атлетике в суперлиге. Турнир пройдет на стадионе «Динамо».

Командный чемпионат считается вторым по значимости на континенте после чемпионата Европы, отметил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

По его словам, европейская ассоциация гарантировала хозяевам участие в турнире (белорусская сборная выступает в первой лиге).

В 2020 году в Минске состоится командный чемпионат мира по спортивной ходьбе, а 9-10 сентября нынешнего года на «Динамо» пройдет матчевая встреча по легкой атлетике Европа — США, напоминает БелаПАН.