В МИД приняли американского конгрессмена Куигли

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Замминистра иностранных дел Андрей Дапкюнас и член Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Майкл Куигли обсудили вопросы региональной безопасности и сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Источник: mfa.gov.by

«Отмечена важность дополнительных усилий по укреплению доверия в двусторонних отношениях», — сообщила по итогам встречи пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Это первый визит конгрессмена Куигли в Беларусь. Он встретится с белорусскими официальными лицами, чтобы обсудить двусторонние отношения двух стран и подчеркнуть приверженность США поддержке суверенитета и независимости Беларуси.

Делегация Конгресса США во главе с членом Палаты представителей Майком Куигли посещает Беларусь 13-14 августа, сообщило ранее посольство Соединенных Штатов в Минске.
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Тэги: Беларусь-США Конгресс США Персона: Андрей Дапкюнас Майкл Куигли

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