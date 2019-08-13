Экс-глава политической подгруппы ТКГ Бессмертный отреагировал на увольнение Зеленским

Роман Бессмертный связал свое увольнение с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе со своей публичной позицией относительно гибели украинских военных в Павлополе и проведения парада на День Независимости.

Дипломат заявил, что Украина после гибели военных под Павлополем на Донбассе должна приостановить участие в Минском процессе до встречи в Нормандской формате, сообщает NV.ua .

По словам Бессмертного он также был против того, чтобы Зеленский звонил Путину после гибели военных под Павлополем и выступал за проведение военного парада на День Независимости.

«Ведь я понимаю, что может быть дальше, потому корректно высказывался. Начиная с того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны, его нужно делать. Не надо звонить Путину, а надо действовать, причем резко и последовательно», — заявил экс-глава политической подгруппы ТКГ.

Бессмертный выразил уверенность, что его позиция и стала причиной увольнения.