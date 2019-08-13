Тело пропавшего четыре года назад мужчины нашли в Браславском районе

Останки пропавшего без вести в апреле 2015 года нашли вечером 13 августа.

По информации областного УВД, по подозрению в совершении преступления задержали сына погибшего.

Сообщение о безвестном исчезновении 49-летнего жителя одной из деревень района поступило в милицию в 2015 году от супруги пропавшего. Она пояснила, что ее муж вышел из дома своих знакомых и пропал. Установить местонахождение мужчины так и не удалось.