Футбольный стадион и бассейн за счет Китая построят в Минске к 2024 году

Александр Лукашенко подписал указы о строительстве стадиона возле площади Ванеева и бассейна в районе ст.м. «Молодежная».

Макет комплекса Национального футбольного стадиона

«Документы изданы в целях создания условий для проведения спортивных соревнований международного уровня, привлечения населения к занятию физической культурой и спортом», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

В настоящее время ведутся подготовительные работы по организации двух площадок. Строительство будет выполнено под ключ китайской стороной с дальнейшей передачей возведенных объектов белорусской стороне. Проектирование и строительство будут осуществляться «при обязательном соблюдении технических требований Международной федерации плавания (FINA) и международных футбольных федераций (FIFA и UEFA)».

В соответствии с указами проекты будут реализованы до 31 декабря 2023 года.