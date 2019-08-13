Директора оппозиционного телеканала в Кыргызстане допрашивают спецслужбы

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Директор телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников больше двух часов находится в здании Государственного комитета национальной безопасности. Как сообщили его коллеги, директора телеканала вызвали на допрос.

Сам Ложников уточнил, что никакой повестки не было. Его пригласил сотрудник ГКНБ для беседы. В здании ГКНБ Ложников находится один, без адвоката. Пока неизвестно, по какому делу он был приглашен в Госкомитет, передает kaktus.media.

Телеканал «Апрель» принадлежит задержанному силовиками Алмазбеку Атамбаеву. Бывшему президенту предъявили обвинения по делу об освобождении Батукаева. Политика оставили в СИЗО ГКНБ на два месяца.
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Тэги: Кыргызстан оппозиция телеканал Апрель Персона: Дмитрий Ложников Алмазбек Атамбаев Город: Бишкек

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