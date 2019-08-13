Глава СК назвал договорные матчи трендом последних лет

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич выступил в программе «Разговор у президента» телеканала «Беларусь 1».

Источник: tvr.by

«Договорные матчи стали уже трендом последних нескольких лет, к большому сожалению. И как итог такой противоправной деятельности, естественно, явилось возбуждение уголовных дел по статье 253 Уголовного кодекса», — отметил Носкевич в эфире телеканала.

В 2018 году «за подкуп участников профессиональных соревнований уже у нас были осуждены лица», сказал глава СК. «Мы расследовали и направили в суд уголовное дело по факту организации договорных матчей в 2016-2017 годах. Кроме того, в производстве центрального аппарата Следственного комитета в настоящий момент тоже находится уголовное дело по фактам подкупа участников профессиональных соревнований. Могу только в данный момент сказать, что по делу доказано не менее 30 фактов такого подкупа. Но, к сожалению, фигурируют там игровые виды спорта, в основном футбол, ну и немножко волейбол», — отметил Носкевич.

«Как только расследование по делу будет закончено, конечно же, мы обнародуем итоги расследования, и я думаю, что для всех заинтересованных будет большим уроком то, что без внимания не могут остаться подобного рода факты, — сказал руководитель СК. — Они рано или поздно всегда вскрываются и говорить, что подкуп участников профессиональных соревнований всегда будет тайным, наверное, в настоящее время уже не приходится».

Сегодня, 13 августа, Носкевич отчитался Лукашенко о работе СК в первой половине 2019 года.