Глава СК высказался о резком росте числа преступлений в ИТ-сфере

Рост преступности в первой половине 2019 года произошел за счет увеличения числа хищений и преступлений в сфере информационных технологий, сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

По его словам, число хищений выросло на 6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, преступлений в ИТ-сфере — в два раза.

«Это уже тенденция прошлых лет. Общество развивается, количество гаджетов у нас увеличивается, доступ к ним тоже становится проще. И, к сожалению, люди не всегда используют их по прямому назначению. Выросло количество хищений с использованием компьютерной техники. Кроме того, выросло количество несанкционированного доступа к компьютерной информации», — отметил Носкевич.

Помимо этого, заявил он, «активность правоохранительных органов по противодействию коррупции привела к тому, что у нас выросло и количество взяточничества по сравнению с прошлым годом».