До пожизненного: Следственный комитет предлагает радикальные меры по борьбе с пьянством за рулем

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич выступает за пожизненное лишение водительских прав, если смертельное ДТП совершено в нетрезвом виде. Об этом он заявил в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

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13 августа Носкевич доложил Александру Лукашенко о работе своего ведомства в первой половине 2019 года. По словам главы СК, среди прочего тот поинтересовался ходом расследования крупного ДТП в Березовском районе Брестской области.

7 июля 31-летний нетрезвый житель Белоозерска не справился с управлением автомобилем «Мерседес», в результате чего он опрокинулся в мелиоративный канал. В машине находилось 10 человек: пять мужчин, две женщины и трое детей. Пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные, в том числе водитель, не пострадали. Носкевич сообщил, что водителю предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

По мнению Носкевича, «в этой связи, наверное, есть смысл еще раз вернуться к ответственности пьяных водителей, особенно в случае, если от их действий погибают люди».

«Следственный комитет соглашается с тем, что в случае, если совершено ДТП водителем в состоянии алкогольного опьянения и при этом погибли люди, лишать его прав следует в том числе и пожизненно», — заявил руководитель СК.