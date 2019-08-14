После турнира в Нижнем Новгороде минское «Динамо» рассталось с пятью игроками

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По результатам выступления минского «Динамо» на Кубка губернатора Нижегородской области тренерский штаб определился с игроками, которые продолжат готовиться к новому регулярному чемпионату Континентальной хоккейной лиги.

Так, в частности, принято решение завершить сотрудничество с пятью игроками: Максим Парфеевец, Артем Волков, Виктор Масилевич, Александр и Сергей Малявко.

По словам генерального директора ХК «Динамо-Минск» Дмитрия Баскова, клуб «продолжит формировать состав в рамках избранной стратегии с акцентом на молодежь, которая в будущем поможет нашему клубу и сборной Беларуси выйти на новый уровень».

На турнире в Нижнем Новгороде «Динамо» провело четыре встречи:

  • «Хумо» – 6:3;
  • «Динамо-Москва» – 1:4;
  • «Торпедо» – 2:6;
  • «Хумо» – 1:5.
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Тэги: ХК Динамо-Минск Персона: Максим Парфеевец Артем Волков Виктор Масилевич Александр Малявко Сергей Малявко Дмитрий Басков

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