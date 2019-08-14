С начала года в суды направлено около тысячи дел прошлых лет, — СК

«В целом за семь месяцев где-то порядка тысячи уголовных дел прошлых лет в суд уже направлено. Из них, по-моему, 125 тяжких и особо тяжких», — сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

«Кроме того, — продолжил Носкевич, — каждый месяц в этом году в суд направлялось уголовное дело об убийствах прошлых лет с тем объемом доказательств, с которыми мы можем говорить о том, что эти убийства раскрыты. В том числе убийства 20-летней давности». «С моей точки зрения, это позитивный показатель, и это говорит о том, что мы не сидим сложа руки и не забрасываем особенно резонансные дела прошлых лет», — заявил глава СК.

По его словам, это произошло благодаря улучшению технической оснащенности как Следственного комитета, так и «в особенности наших коллег из госкомитета судебных экспертиз». «Они имеют возможность в настоящий момент проводить исследования, в особенности геномные исследования, о которых еще 20, 30 лет назад даже речь не шла», — отметил Носкевич.

Кроме того, подчеркнул он, большую помощь оказывают «российские коллеги». «Это и криминалистическое подразделение, и экспертное подразделение. Их технологии, их возможности по поиску новых доказательств в ходе проведения судебной экспертизы нас очень вдохновляют. Мы пользуемся их услугами, в частности, можно привести пример т.н. ольфакторных экспертиз, когда по запахам и следам, которые законсервированы засохшей кровью, у нас появляется возможность доказать целый ряд резонансных преступлений прошлых лет», — сказал руководитель СК.

В сентябре 2018 года в интервью телеканалу «Беларусь 1» Носкевич заявил, что Следственный комитет проведет ревизию приостановленных дел об убийстве в связи с новыми возможностями расследования.

«Мною поставлена задача обратить особое внимание наших следственных подразделений на дела, связанные с убийством, прошлых лет. Это огромный серьезный пласт работы, это тот участок, где мы незаменимы, поскольку эти все дела находятся у нас в производстве. Они, как правило, приостановлены, потому что это дела и 1980-х, и 1990-х годов. Таких дел в общей сложности где-то чуть больше тысячи. И по моему указанию мы проведем их полную ревизию, оценим все имеющиеся вещественные доказательства, сохранившиеся по этим уголовным делам. С учетом новых появляющихся возможностей криминалистических исследований, судебно-медицинской экспертизы, генетической экспертизы мы подвергнем все имеющиеся вещдоки дополнительным исследованиям», — сообщил Носкевич.