Лига чемпионов. «Динамо-Киев» пролетает, «Краснодар» – идет дальше

Два клуба с постсоветского пространства, к которым имеют отношения белорусы провели во вторник ответные поединки в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Киевское «Динамо», которым руководит экс-главный тренер национальной сборной Беларуси Александр Хацкевич, после выездного поражения (0:1) сыграл вничью – 3:3 с бельгийским «Брюгге».

«Краснодар», в составе которого выступает бывший капитан белорусской сборной Александр Мартынович, после домашней осечки (0:1), в гостях взял верх над «Порто» - 3:2.