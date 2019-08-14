Лига чемпионов. «Динамо-Киев» пролетает, «Краснодар» – идет дальше

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Два клуба с постсоветского пространства, к которым имеют отношения белорусы провели во вторник ответные поединки в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Киевское «Динамо», которым руководит экс-главный тренер национальной сборной Беларуси Александр Хацкевич, после выездного поражения (0:1) сыграл вничью – 3:3 с бельгийским «Брюгге».

 

«Краснодар», в составе которого выступает бывший капитан белорусской сборной Александр Мартынович, после домашней осечки (0:1), в гостях взял верх над «Порто» - 3:2.

 
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Тэги: Лига чемпионов ФК Динамо-Киев ФК Краснодар Персона: Александр Хацкевич Александр Мартынович

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