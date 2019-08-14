Facebook признался в прослушке своих пользователей

Всемирно известная социальная сеть Facebook призналась, что пользовалась услугами посторонних компаний для расшифровки аудиосообщений своих пользователей.

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Этот факт признан в заявлении, выдержки из которого обнародовал Bloomberg поздно вечером во вторник, 13 августа.

Как сообщается, что прослушка и запись разговоров пользователей проводилась только с согласия последних и больше не практикуется в соцсети.

«Как и компании Google и Apple, мы прекратили анализировать аудиозаписи разговоров пользователей более недели назад», - говорится в официальном заявлении компании.

Согласно документу, с помощью расшифровки анонимных аудиосообщений из чата службы Messenger компания проверяла эффективность работы своей программы-робота.

Целью сбора информации при этом было повышение соответствия рекламных объявлений и информационных предложений потребностям пользователей.

В апреле 2018 года глава Facebook Марк Цукерберг назвал обвинения в том, что компания прослушивает разговоры пользователей, «теорией заговора». «Этим мы не занимаемся», - заявил тогда Цукерберг.