Facebook признался в прослушке своих пользователей

/ Техно
Просмотров: 148

Всемирно известная социальная сеть Facebook призналась, что пользовалась услугами посторонних компаний для расшифровки аудиосообщений своих пользователей.

Иллюстрация pixabay.com

Этот факт признан в заявлении, выдержки из которого обнародовал Bloomberg поздно вечером во вторник, 13 августа.

Как сообщается, что прослушка и запись разговоров пользователей проводилась только с согласия последних и больше не практикуется в соцсети.


Лукашенко – главе ОАЦ: надо серьезно посмотреть по отдельным направлениям контроля – слухового и видео

«Как и компании Google и Apple, мы прекратили анализировать аудиозаписи разговоров пользователей более недели назад», - говорится в официальном заявлении компании.

Согласно документу, с помощью расшифровки анонимных аудиосообщений из чата службы Messenger компания проверяла эффективность работы своей программы-робота.

Целью сбора информации при этом было повышение соответствия рекламных объявлений и информационных предложений потребностям пользователей.

В апреле 2018 года глава Facebook Марк Цукерберг назвал обвинения в том, что компания прослушивает разговоры пользователей, «теорией заговора». «Этим мы не занимаемся», - заявил тогда Цукерберг.

В конце июля 2019 года концерн Facebook был оштрафован в США ведомством по защите прав потребителей на пять миллиардов долларов за нарушение предписаний по защите личных данных, пишет DW.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: соцсети прослушка Facebook

Другие материалы на эту тему:

«Политическое решение». «Sputnik Беларусь» о блокировке своих страниц в Facebook

«Политическое решение». «Sputnik Беларусь» о блокировке своих страниц в Facebook

Реакция соцсетей на смерть основателя БелаПАН/Naviny.by Алеся Липая

Реакция соцсетей на смерть основателя БелаПАН/Naviny.by Алеся Липая

Оппозиция в сети. Политики раскрыли секрет, как стать популярными блогерами

Оппозиция в сети. Политики раскрыли секрет, как стать популярными блогерами

Штрафы до 50 млн евро грозят соцсетям за фейковые новости

Штрафы до 50 млн евро грозят соцсетям за фейковые новости