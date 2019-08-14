Кредиты стали доступнее: с сегодняшнего дня снижена ставка рефинансирования

14 августа года ставка рефинансирования снижена с 10 до 9,5% годовых. Решение об этом, напомним, было принято 7 августа на заседании правления Национального банка.

При этом ставка по кредиту овернайт снизилась с 11,5 до 10,75% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 8,5 до 8,25%.

«Во втором квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов замедлилась. Оценка прироста потребительских цен с исключением сезонности за второй квартал 2019 года показывает его снижение ниже целевого уровня 5%», — обосновал принятое решение Нацбанк. В течение предыдущих трех кварталов, напоминает регулятор, прирост потребительских цен находился выше 5%.

«Принятые решения в области процентной политики обеспечивают сохранение ее нейтрального характера в условиях прогнозируемого замедления инфляционных процессов и достижение поставленной цели по инфляции на 2019 год», — отметил регулятор.

По мнению Нацбанка, снижение ставок по кредиту овернайт и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков «и будет способствовать повышению эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики».

«Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от соотношения между инфляционными и дефляционными факторами. Следующее заседание правления Национального банка Республики Беларусь по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября 2019 года», — сообщил Нацбанк.

Предыдущий раз Национальный банк снизил ставку рефинансирования в июне 2018 года — с 10,5 до 10%. В течение последнего года регулятор откладывал снижение ставки рефинансирования и обосновывал это решение некоторым ускорением инфляционных процессов в стране. Вместе с тем во время расширенного заседания правления в конце июля было заявлено, что рост потребительских цен замедляется и инфляция по итогам года будет «вблизи 5%», то есть сложится в районе целевого уровня.