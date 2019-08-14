У православных начался Успенский пост: что можно и нельзя делать

С сегодняшнего дня у православных начался Успенский пост. В церкви считают, что это период радости, так как это «время возвращения домой, время, когда мы можем ожить». Назван он в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (отмечается 28 августа).

Успенский пост начинается 14 августа и завершается 27 августа.

Во время этого поста пройдут два религиозных праздника — Медовый спас (сегодня) и Яблочный спас (19 августа).

По церковному уставу, Успенский пост — строгий, в эти дни принято воздерживаться от мясного, молочного и рыбы (рыба разрешается только в день Преображения).

Благодаря обилию овощей, грибов, фруктов, огородной зелени, которые дарит нам август, пища Успенского поста разнообразна, питательна и насыщена витаминами. Недаром Успенский пост в народе издавна называется лакомкой.

Церковники советуют следующее меню на эти две недели:

15, 17, 20, 22, 24, 27 августа . Сухоядение — в пищу употребляется невареная растительная пища: сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб;

. Сухоядение — в пищу употребляется невареная растительная пища: сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб; 16, 21, 23 августа . Горячая пища без масла — дозволяется вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы;

. Горячая пища без масла — дозволяется вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы; 18, 25, 26 августа . Горячая пища с маслом — можно есть вареную растительную пищу, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картофель (жаренный, вареный, печеный) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб, допускается немного вина;

. Горячая пища с маслом — можно есть вареную растительную пищу, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картофель (жаренный, вареный, печеный) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб, допускается немного вина; 19 августа. Наряду с горячей пищей разрешается вкушание рыбы и морепродуктов, также допускается немного вина.

Трапезы Успенского поста исключают мясо и мясные изделия, рыбу (кроме 19 августа), морепродукты, яйца.

Вместе с тем, следует иметь в виду особенности своего организма, а поэтому несколько раз подумать, прежде чем начинать пост.