Белорусские снайперы победили в конкурсе на Армейских международных играх

Белорусская команда победила в конкурсе Армейских международных игр «Снайперский рубеж», финальный этап которого прошел 13 августа на Брестском полигоне.

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За состязанием снайперов наблюдали министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков и председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис.

В снайперском биатлоне помимо белорусской принимали участие команды Казахстана, России и Китая.

В финале одновременно стартовали четыре снайпера из разных команд. Стрелки, преодолев препятствия, имитирующие стенку с проломом, забор, ров, проход в проволочном заграждении, прибывали на рубеж открытия огня из пистолета Макарова, где должны были поразить тремя выстрелами три мишени «поппер» на дальности 25 метров.

В случае успешного поражения всех мишеней снайпер передвигался на следующий участок — рубеж открытия огня из снайперской винтовки Драгунова, где на дальности 300 метров вел прицельную стрельбу по трем мишеням «грудная фигура». Следующим этапом эстафеты был рубеж поражения мишени «ростовая фигура» учебно-имитационными гранатами РГД-5 с расстояния 25 метров. В случае промаха за каждую непораженную мишень участникам состязаний приходилось бежать по два штрафных круга длиной 100 метров.

Пройдя все три огневых рубежа, конкурсанты продолжали штурмовать вторую половину маршрута с преодолением искусственных препятствий и финишировали, передавая эстафету следующему снайперу своей команды, который должен был пройти такой же маршрут за максимально короткий срок и передать эстафету следующему стрелку.

В эстафете белорусы опередили ближайших соперников — россиян. Третьими финишировали военнослужащие Казахстана.

По итогам трех этапов конкурса лидером международных соревнований снайперов стала команда Беларуси. Второе место у команды России, на третьем месте Казахстан.

Главный судья конкурса полковник Владимир Белый отметил высокий уровень подготовки всех участников.

Не менее зрелищным стал еще один этап конкурса, который прошел после эстафеты вне зачета, — снайперская дуэль. В ней участвовали по два запасных снайпера от каждой страны. Методом жеребьевки были сформированы сводные снайперские пары, которые по олимпийской системе выполняли упражнение «дуэль снайперских пар». Победителем стала смешанная пара стрелков из Узбекистана и Сербии.