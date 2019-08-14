«День и ночь надо пахать». Лукашенко уехал с инспекцией в Могилевскую область

Александр Лукашенко сегодня, 14 августа, «наводит страх и ужас» на чиновников Могилевской области.

В ходе рабочей поездки в этот регион глава государства посещает Костюковичский район. Здесь ему докладывают о развитии юго-восточного региона области.

По первым данным, о которых сообщает пресс-служба президента, он потребовал не сбавлять темпы уборочной кампании, заявив, что необходимо «день и ночь пахать и сеять». Лукашенко поставил задачу, «вовремя посеять озимые».

По информации местных чиновников, для завершения уборки зерновых нужно менее погожей недели.

Во время посещения форелевого хозяйства «Лохва» Александр Лукашенко поручил актуализировать программу развития рыбохозяйственной деятельности.

«Чего мы медлим, чего боимся? Технологии прекрасные, рынки есть. Надо актуализировать эту программу и внести мне конкретные предложения – где будем строить и что. И как минимум надо удвоить производство рыбы, не только на Могилевщине», подчеркнул глава государства.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько доложил президенту, что в некоторых регионах, в частности на Могилевщине, уборка в силу разных причин, идет ни шатко ни валко.