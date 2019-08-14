В Орше «Вольво» и «Ситроен» переехали пешехода – мужчина умер в реанимации

45-летний мужчина умер в реанимации после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне поздно вечером в Орше на улице 60 лет БССР.

По информации Госавтоинспекции региона, сначала пешехода сбила «Вольво» (мужчина переходил дорогу по «зебре»), а спустя мгновения его переехал «Ситроен».

Пешеход получил тяжелые травмы, с которыми в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию. Несмотря на усилия медиков, он скончался через четыре часа.