В Орше «Вольво» и «Ситроен» переехали пешехода – мужчина умер в реанимации

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45-летний мужчина умер в реанимации после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне поздно вечером в Орше на улице 60 лет БССР.

По информации Госавтоинспекции региона, сначала пешехода сбила «Вольво» (мужчина переходил дорогу по «зебре»), а спустя мгновения его переехал «Ситроен».

Пешеход получил тяжелые травмы, с которыми в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию. Несмотря на усилия медиков, он скончался через четыре часа.
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Тэги: ДТП Город: Орша

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