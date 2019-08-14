Десятки населенных пунктов Брестчины и Гомельщины пострадали от стихии

Ряд населенных пунктов Брестской и Гомельской областей пострадали в результате прохождения грозового фронта 13 августа.

Как сообщает МЧС, вследствие порывов ветра до 20 метров в секунду пострадали 19 населенных пунктов в Брестском, Ивановском, Кобринском и Пинском районах Брестской области. Повреждены кровли шести жилых домов, 65 сельскохозяйственных зданий и здания сельского совета, а также 73 гектара леса.

Зафиксированы 67 случаев падения деревьев на проезжую часть дорог и частные подворья: в Брестском (32), Кобринском (8), Ивановском (25) Пинском (2) районах. Работники МЧС и специализированных коммунальных служб проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Задержек в движении транспорта не было.

Электроснабжение населенных пунктов и объектов Брестской области не нарушено.

На территории Гомельского района было нарушено электроснабжение 39 населенных пунктов, 17 молочно-товарных ферм, 12 зерносушильных комплексов и 269 трансформаторных подстанций. Отключались от электроснабжения населенные пункты в Терюхском, Марковичском, Черетянском сельсоветах Гомельского района.

По состоянию на 8.00 14 августа без электроэнергии оставались 16 населенных пунктов Гомельского района. На месте аварий работают 15 аварийных бригад РЭС, генератор МЧС и пять генераторов других организаций, которые обеспечивают функционирование пяти молочно-товарных ферм и зерносушильного комплекса. Восстановить электроснабжение предполагается сегодня к 18 часам.

Причина отключения электроснабжения — падение деревьев на линии электропередачи. Пострадавших нет. Задержек в движении транспорта не зафиксировано.