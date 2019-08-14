Под Молодечно поезд насмерть сбил подростка

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Очередное ЧП произошло на железной дороге в Беларуси. На этот раз на карте происшествий появилось Молодечно.


Речичанина насмерть сбил поезд

Как сообщили в милиции, поезд Гродно – Минск насмерть сбил подростка, который пересекал пути в разрешенном месте.

По информации пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, он пропустил поезд, который шел в сторону Молодечно, но не заметил приближающийся состав в другом направлении.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – мальчик погиб.
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Тэги: сбил поезд попал под поезд Персона: Ольга Чемоданова Город: Молодечно

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