Под Молодечно поезд насмерть сбил подростка
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Очередное ЧП произошло на железной дороге в Беларуси. На этот раз на карте происшествий появилось Молодечно.
Как сообщили в милиции, поезд Гродно – Минск насмерть сбил подростка, который пересекал пути в разрешенном месте.
По информации пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, он пропустил поезд, который шел в сторону Молодечно, но не заметил приближающийся состав в другом направлении.
Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – мальчик погиб.