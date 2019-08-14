Четверо молодых могилевчан пришли голыми в магазин – каждому грозит до 6 лет колонии

До шести лет лишения свободы грозит каждому из четырех могилевчан, которые совершили злостное хулигантство.

Фото Следственного комитета

Как сообщили следователи, ночью в понедельник 18-летние парни выпивали на квартире одного из друзей. Допив спиртное, они отправились в магазин за добавкой. Решив выпендриться, молодые люди сняли брюки.

По дороге они разбили зеркала двух автомобилей. Сняв всю одежду, они отправились в магазин. «Один из них демонстративно сел на место кассира, чтобы сделать фото для социальной сети. Все свои действия молодые люди снимали на камеру мобильного телефона», - рассказали в СК.

Направляясь домой, они попали в поле зрения милиции, которая и задержала их.