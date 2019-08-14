Лукашенко: огульного подхода по господдержке не будет

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Недопустим огульный подход в вопросах оказания государственной поддержки развитию тех или иных направлений, заявил Александр Лукашенко 14 августа на совещании о развитии юго-восточной части Могилевской области.

Фото пресс-службы президента

Реагируя на доклад председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца, который высказал ряд просьб о поддержке и льготировании, в том числе в жилищном строительстве, Лукашенко сказал: «Вы тут изложили свои требования по всей области как новый губернатор, но мы в данном случае рассматриваем семь районов. Вот вы говорите по жилью: надо это сделать, и все — рекой потечет сюда народ. А сколько у вас таких людей, которым нужно жилье и они завтра останутся и будут работать? Прежде чем просить что-то, надо видеть этих людей. Ничего чохом даже вам как молодому губернатору никто делать не будет».

В качестве примера глава государства привел недоработки в сельском хозяйстве по юго-востоку Могилевской области. «Вот скажите, с кого теперь спросим?» — цитирует официального лидера его пресс-служба.

В части решения жилищного вопроса Лукашенко считает необходимым в первую очередь ориентироваться на создание производственных мощностей и рабочих мест. «Как было в советские времена: строится завод — строится жилье. Естественно, не всем. Специалистам, а остальных набирали. Мы готовы поддержать (это везде по стране, не только здесь). Есть объект, который будет выдавать продукцию, зарабатывать деньги, есть люди — им нужно помогать», — сказал глава государства.


«День и ночь надо пахать». Лукашенко уехал с инспекцией в Могилевскую область

«Будем поддерживать и вас. И прежде всего вас, вы непростую область приняли. Но имейте в виду, что без напряжения, начиная от руководителя предприятия и заканчивая губернатором, мы не решим эти вопросы. Все должно быть просчитано и показано», — подчеркнул официальный лидер.

Лукашенко пояснил подход и на примере Костюковичей: «Хороший город. Я не знаю, как вы тут работаете на земле, но касательно промышленности, учитывая, что наконец цементный завод зашевелился, это неплохой город. Честно говоря, я не вижу (здесь необходимости) в запредельном льготировании».

Он заявил, что важна дисциплина, как трудовая, так и технологическая. «Не будет дисциплины — все это будет пустое. Вы говорите, что технику закупили — 50 комбайнов. А вы сохранить эту технику сможете?» — заявил Лукашенко.

При этом он обратил внимание, что в руководстве Могилевской области наиболее грамотные специалисты в сельском хозяйстве. «Грамотнее технологически в стране людей нет. Вы знаете, что делать. И надо в этом направлении двигаться. Распылять средства мы не будем. Вы сами ищите эти средства, а мы готовы вам подставить плечо под конкретные объекты», — пообещал он.

В качестве примера Лукашенко привел форелевое хозяйство «Лохва», которое посетил в Костюковичском районе: «Вот рентабельность, рынок необъятный. И внутри свободный рынок, и Россия рядом. Почему такие проекты не поддерживать? Будем поддерживать! И таких много проектов. Надо конкретно определиться».

«Юго-восточная часть Могилевской области помимо Костюковичского включает в себя Климовичский, Краснопольский, Кричевский, Славгородский, Чериковский и Хотимский районы. Детально рассмотреть состояние дел в регионе глава государства пообещал во время недавних кадровых назначений. Четыре года назад для активизации социально-экономического развития этих территорий были приняты указ и программа, направленные на создание благоприятных условий проживания населения», — сообщает пресс-служба.

«Прошло время, и сегодня нам необходимо обсудить эффективность данных решений и объективно оценить промежуточные результаты. То есть данное совещание носит контрольный характер, — сказал Лукашенко во время совещания. — Я не хочу отрицать то, что за это время жизнь на месте не стояла, произошли определенные подвижки к лучшему, созданы новые предприятия, появились новые люди. Но, как мне докладывают, проблем хватает. Реализованы отдельные проекты в деревообработке, модернизированы цементные предприятия, созданы дополнительные рабочие места в предпринимательской среде, введено в эксплуатацию более 125 тыс. кв. м жилья».

Однако, отметил он, запланированные мероприятия «реализуются низкими темпами, отдельные из них исключаются, выделяемые средства не осваиваются. Не произошло и всплеска деловой активности, а численность занятых в экономике сократилась».

«Все бы ничего, если создали высокотехнологичные производства, где, может быть, вместо сотни человек работают десять. Страха в этом нет, что сократилась занятость и нет безработицы, это хорошо. Но встает вопрос привлечения сюда населения, а равно и создания для него мест для проживания и работы. Надо в комплексе смотреть на эти цифры», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства напомнил о своем требовании: «Люди должны быть уверены в завтрашнем дне, иметь работу, достойную заработную плату и комфортные условия для проживания». «Ничего нового. Надо создать нормальные условия, как в других регионах страны. Я надеюсь на открытый, честный разговор и хотел бы услышать конкретные предложения по проблемам, которые необходимо решать», — резюмировал Лукашенко.
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Тэги: господдержка Персона: Александр Лукашенко Леонид Заяц Город: Костюковичи

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