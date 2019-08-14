БХК пожаловался в Центризбирком на досрочный роспуск парламента

В Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов поступило несколько жалоб от Белорусского Хельсинкского комитета о назначении парламентских выборов в 2019 году, сообщила на пресс-конференции председатель ЦИК Лидия Ермошина.

«Пока, скажем так, жалоб нет, за исключением нескольких жалоб от представителей Белорусского Хельсинкского комитета, которые посвящены, как они считают, досрочному роспуску парламента и назначению выборов в этом году — на 10 месяцев раньше предельного срока, а не в следующем, 2020-м», — сказала она.

По словам Ермошиной, сейчас проходит первый этап парламентской кампании, в рамках которого производится подача документов в окружные избирательные комиссии политическими партиями и общественными объединениями. Последний срок подачи документов — 30 августа.

По ее словам, предвыборная агитация стартует с момента регистрации кандидата. «Если у нас завершается 7 октября выдвижение, десять дней на регистрацию, значит, агитация начнется после 17 октября. Она может начаться и раньше, если окружная комиссия зарегистрирует кандидата раньше», — пояснила глава ЦИК.

Выборы в Совет Республики Национального собрания седьмого созыва пройдут 7 ноября, в Палату представителей — 17 ноября 2019 года.