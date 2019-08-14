В Минске водитель «Хёндэ» протаранил два автомобиля из-за судороги

ДТП произошло вечером 13 августа на улице Матусевича.

Фото: ГАИ Минска

По информации городской ГАИ, 28-летний мужчина двигался в направлении ул. Тимошенко. В результате возникшего приступа судороги, он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Ситроен» под управлением 48-летнего мужчины. От удара автомобиль «Хёндэ» отбросило за пределы проезжей части, где он совершил наезд на припаркованный автомобиль «Рено».

С травмами госпитализировали водителя «Хёндэ» и 40-летнюю пассажирку «Ситроена».