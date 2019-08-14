Белорусы помогли впервые отправить зерно из самого северного портового пункта Украины

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Событие стало знаковым тем, что впервые зерновая отгрузка осуществлялась с самой северной судоходной точки Украины.

Фото: latifundist.com

Компания Agrostudio Group совместно с компанией «Белорусское морское пароходство» осуществили погрузку партии пшеницы на теплоход «Надежда» и несамоходную баржу-площадку в Киевской области. Об этом сообщает сайт об агробизнесе Latifundist.

Agrostudio Group отгрузила груз пшеницы из портопункта Стайки в Киевской области в количестве 1300 тонн в Николаевский порт. Данная отправка была первой в речном направлении деятельности компании.
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Тэги: Белорусское морское пароходство баржа зерно Беларусь-Украина

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