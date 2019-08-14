Ермошина предложила ограничить журналистам место съемки на избирательных участках
Беларуси, возможно, стоит перенять российский опыт жесткого ограничения журналистам места для ведения съемки на избирательных участках, заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина на пресс-конференции.
«Может быть, и нам нужно по этому пути пойти: в Российской Федерации на каждом участке определяются председателем места для ведения съемки, и выйти за границы этого места нельзя, только с этого места можно снимать», — сказала она.
«Если вы будете присутствовать [на избирательном участке] как журналист, представитель СМИ, то, разумеется, вы можете вести видеозапись и фотосъемку, потому что журналистам такая возможность предоставлена, — отметила Ермошина, комментируя ныне действующий порядок. — Что касается условий, в которых вы будете находиться, то это место, которое вам определит председатель участковой комиссии».
«Если вы будете как наблюдатель, то вы вести фото- и видеосъемку можете только с согласия всех членов комиссии, которые будут находиться за столом», — добавила глава ЦИК.
На прошлой неделе на сайте кампании «Правозащитники за свободные выборы» было опубликовано сообщение о том, что Центризбирком снял запрет для наблюдателей на ведение фотосъемки на избирательных участках. Это следует из положений утвержденного в мае методического пособия по выборам депутатов для участковых избирательных комиссий.
В документе, в частности, говорится: «Несмотря на то что Избирательный кодекс не указывает на право наблюдателей осуществлять фотосъемку в помещении для голосования, следует позволять наблюдателям по их просьбе сделать несколько фотографий. При этом наблюдатель не должен создавать помехи для членов участковой комиссии и избирателей».
В пособии также отмечено, что председатель участковой комиссии может заранее определить место, с которого разрешается сделать снимки. Оно должно быть обозначено указателем с надписью «Место для фотосъемки».