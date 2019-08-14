Белорусский ВВП в январе-июле вырос на 1,3%

Согласно первой оценке Национального статистического комитета, валовой внутренний продукт Беларуси в январе—июле 2019 года вырос по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду на 1,3% и составил 72,5 млрд рублей.

В январе 2019 года рост экономики был на уровне 0,7%, в январе-феврале — 0,8%, январе-марте — 1,1%, январе-апреле — 1,4%, январе-мае — 1%, январе-июне — 0,9%. Таким образом, за июль рост экономики ускорился на 0,4 процентного пункта.

Официальный прогноз властей на 2019 год предусматривает экономический рост в 4%. Международный валютный фонд ожидает, что экономика страны вырастет на 1,8%, в 2020-м — на 2,2%. Согласно апрельской оценке Всемирного банка, рост ВВП Беларуси в 2019 году составит 2,2%, в 2020-м — 2,4%, в 2021-м — 2,1%. В майском обзоре ЕБРР говорится, что в 2019 году белорусская экономика вырастет на 2%, а в 2020 году — на 1,8%.

В 2018 году ВВП в Беларуси вырос на 3% при официальном прогнозе 3,5%.