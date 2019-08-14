Содержание углекислого газа в атмосфере достигло рекордного уровня за последние 800 тысяч лет

Об этом говорится в докладе Американского метеорологического общества, который основан на результатах наблюдений 475 ученых из 57 стран.

Как следует из доклада, концентрация углекислого газа в атмосфере достигла в 2018 году 407,4 части на миллион, что стало самой высокой концентрацией, зарегистрированной с помощью современных методов измерений, при анализе проб льда давностью до 800 тысяч лет, передает CNN .

В докладе также отмечается, что прошлый год был четвертым в перечне самых теплых лет. Столь же высокие температуры наблюдались в 2015 и 2017 годах, а 2016 год был самым теплым с момента начала регулярных метеонаблюдений в середине ХIХ века.

Приведенные в докладе научные данные свидетельствуют о том, что уровень Мирового океана достиг рекордного за последние 26 лет уровня, то есть с момента начала наблюдений со спутников: с 1993 года он поднялся в среднем на 81 миллиметр.