Президент Литвы пожаловался Меркель на БелАЭС

Евросоюз должен приложить все усилия, чтобы Островецкая АЭС соответствовала стандартам безопасности, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой 14 августа в Берлине.

Пресс-конференцию Меркель и Науседы транслировало ведомство федерального канцлера, передает БелаПАН.

«Мы говорили о Беларуси и атомной станции. Германия поддерживает позицию Литвы, что мероприятия по обеспечению безопасности должны быть выполнены до ввода станции в эксплуатацию. И Европейский союз также должен приложить все усилия, чтобы эта атомная станция в Островце действительно соответствовала стандартам безопасности, которые мы себе представляем, так как мы не можем подвергать себя опасности», — сказала Меркель.

По ее словам, улучшение стандартов безопасности атомных станций было «большой задачей» для стран Балтии «после вступления или в связи со вступлением в ЕС». «И это, конечно, должно быть гарантировано и у соседей, ведь Островец находится в 50 км от столицы Литвы Вильнюса», — отметила Меркель.

Гитанас Науседа подтвердил обсуждение темы Островецкой АЭС с Меркель. «Нам нужна поддержка Германии как одной из самых влиятельных стран Европы, и это касается также вопросов ядерной безопасности, прежде всего атомной станции в Островце. Мы еще раньше подчеркивали, что эта станция строится по политическим мотивам. Рекомендации по итогам стресс-тестов не были выполнены», — заявил Науседа.

«Несмотря на это, — отметил он, — мы удовлетворены сотрудничеством с Беларусью. И все-таки мы просим своих партнеров о поддержке в вопросе выполнения требований к безопасности этой атомной станции».