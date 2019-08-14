Минская милиция больше месяца ищет серийного автоматчика

Молодой человек похитил деньги из кофейных аппаратов 3 и 11 июля.

По информации ГУВД Мингорисполкома, случаи кражи зафиксированы в одном из ТЦ на пр. Победителей. Общая сумма похищенного составила порядка 1300 рублей.

Злоумышленник имеет на вид 20-25 лет, у него худощавое телосложение, короткие русые волосы. 3 июля он был одет в черные джинсы, белую байку с капюшоном, 11 июля — в красную кепку, черную майку, черную кожаную куртку, белые брюки.

Узнавших вора по описанию просят сообщить по телефонам: 8(025) 602-66-75, 8(033) 902-34-01, 8 (017) 288-02-02 или 102.