«Зеленстрой» Фрунзенского района оштрафовали за нарушение правил благоустройства

Во Фрунзенском районе за нарушения правил благоустройства оштрафованы около 300 руководителей.

По результатам надзорных мероприятий по вопросам санитарного состояния территорий и обращению с отходами во Фрунзенском районе за семь месяцев текущего года оштрафованы 296 руководителей организаций на общую сумму 1 885 базовых величин, сообщили в ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района», передает агентство «Минск-Новости» .

Среди основных нарушений — несвоевременные покос травы в зеленых зонах и уборка прилегающей и закрепленной территории от бытовых и производственных отходов, а также складирование мусора, в том числе крупногабаритного, не на специально отведенных для этого площадках, — рассказала врач-гигиенист центра Ирина Далакишвили. — Кроме этого, ряд штрафов наложен за вынос загрязнений с территории объектов строительства на прилегающие пешеходные связи и проезжие части дорог.

Некоторые субъекты хозяйствования допустили повторные нарушения по обращению с отходами производства и содержанию территорий. Среди них — предприятия «Евроторг», СУ-94 ОАО «Стройтрест №1», «МартИннФуд», ГСПК «Масюковщина», «Зеленстрой Фрунзенского района», ГСПК «Кунцевщина», ЖЭУ № 1-9 Фрунзенского района» и другие.

Об устранении недостатков выдано 673 рекомендации.