Просроченная внешняя дебиторская задолженность организаций с начала года выросла на 2,7%

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за шесть месяцев 2019 года увеличилась на 2,7% и составила на 1 июля 913,8 млн рублей. За июнь она сократилась на 1,3%, следует из данных Белстата.

В целом внешняя дебиторская задолженность выросла на 9,5% до 9 млрд 862,9 млн рублей, за июнь — на 1,5%.

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась с 1 января 2019 года на 1,8% и на 1 июля составила 8 млрд 149,2 млн рублей (за июнь — рост на 0,5%).

Дебиторская задолженность на 1 июля составила 41 млрд 18,7 млн рублей, или на 7% больше, чем на 1 января, и на 0,8% больше по сравнению с 1 июня.

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 июля составила 2 млрд 645,3 млн рублей. По данным Белстата, с начала года снизилась на 8,5%, за июнь — на 11,4%.

В целом задолженность по кредитам и займам на 1 июля составила 75 млрд 219,7 млн рублей — на 1,1% больше, чем на 1 января, и на 0,9% меньше по сравнению с показателем на 1 июня.

Просроченная кредиторская задолженность с начала года снизилась на 5,4% и составила 7 млрд 854,4 млн рублей, с 1 июня — выросла на 0,4%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность с 1 января выросла на 9,4% до 964,7 млн рублей, за июнь — снизилась на 0,3%.

В целом внешняя кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 0,1% (до 10 млрд 432,9 млн), за июнь — снизилась на 4,8%.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2019 года составила 51 млрд 12 млн рублей, или на 3,6% больше, чем на 1 января, и на 0,4% больше по сравнению с показателем на 1 июня.