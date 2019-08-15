Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

В четверг, 15 августа, погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.

Ожидается облачно с прояснениями. Осадки ожидаются только на юго-востоке страны. В утренние часы в отдельных районах республики туман.

Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +16..+22°С.

В столице вероятность осадков очень мала. Температура воздуха: