Три белоруски пропали в грузинских горах

Три туристки из Беларуси пропали на горе Тетнульди (высота 4.869 метров) в Верхней Сванетии, сообщил вечером 14 августа Первый канал грузинского телевидения со ссылкой на местных спасателей.

Двум женщинам около 60 лет, третьей — 36. Во время перехода из одного лагеря в другой они отделились от основной группы, и больше их никто не видел.

Поисковая операция длилась несколько часов и была прервана на ночь. В это время на месте ЧП оставались дежурить спасатели. Утром поиски должны возобновиться, при необходимости будет задействован вертолет, говорится в сообщении.