Три белоруски пропали в грузинских горах

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Три туристки из Беларуси пропали на горе Тетнульди (высота 4.869 метров) в Верхней Сванетии, сообщил вечером 14 августа Первый канал грузинского телевидения со ссылкой на местных спасателей.

Двум женщинам около 60 лет, третьей — 36. Во время перехода из одного лагеря в другой они отделились от основной группы, и больше их никто не видел.

Поисковая операция длилась несколько часов и была прервана на ночь. В это время на месте ЧП оставались дежурить спасатели. Утром поиски должны возобновиться, при необходимости будет задействован вертолет, говорится в сообщении.
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Тэги: пропал человек Грузия горы

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