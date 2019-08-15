Стали известны все участники плей-офф квалификации Лиги чемпионов
После завершения третьего квалификационного раунда стали известны все пары стадии плей-офф Лиги чемпионов. Именно в этих противостояниях выяснится, кто пробьется в групповой раунд.
20 и 28 августа:
- ЧФР (Румыния) – «Славия» (Чехия);
- АПОЕЛ (Кипр) – «Аякс» (Голландия);
- ЛАСК (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия).
21 и 27 августа:
- «Динамо-Загреб» (Хорватия) – «Русенборг» (Норвегия);
- «Янг Бойз» (Швейцария) – «Црвена Звезда» (Сербия);
- «Олимпиакос» (Греция) – «Краснодар» (Россия).