Стали известны все участники плей-офф квалификации Лиги чемпионов

После завершения третьего квалификационного раунда стали известны все пары стадии плей-офф Лиги чемпионов. Именно в этих противостояниях выяснится, кто пробьется в групповой раунд.

20 и 28 августа:

ЧФР (Румыния) – «Славия» (Чехия);

АПОЕЛ (Кипр) – «Аякс» (Голландия);

ЛАСК (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия).

21 и 27 августа: