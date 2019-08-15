Стали известны все участники плей-офф квалификации Лиги чемпионов

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После завершения третьего квалификационного раунда стали известны все пары стадии плей-офф Лиги чемпионов. Именно в этих противостояниях выяснится, кто пробьется в групповой раунд.

20 и 28 августа:

  • ЧФР (Румыния) – «Славия» (Чехия);
  • АПОЕЛ (Кипр) – «Аякс» (Голландия);
  • ЛАСК (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия).

21 и 27 августа:

  • «Динамо-Загреб» (Хорватия) – «Русенборг» (Норвегия);
  • «Янг Бойз» (Швейцария) – «Црвена Звезда» (Сербия);
  • «Олимпиакос» (Греция) – «Краснодар» (Россия).
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Тэги: Лига чемпионов

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