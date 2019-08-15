В поле под Москвой Airbus совершил вынужденную посадку

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Пассажирский борт Airbus A321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в поле буквально сразу после взлета из подмосковного аэропорта в Жуковском.

По предварительным данным, после взлета в двигатели лайнера попали птицы – это привело «к значительным перебоям» в работе двигателей.

«Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП», - рассказали в Росавиации.

На данный момент известно, что на руках у медиках находится более 20 пострадавших. 
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Тэги: Уральские авиалинии аварийная посадка Город: Жуковский

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