В поле под Москвой Airbus совершил вынужденную посадку

Пассажирский борт Airbus A321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в поле буквально сразу после взлета из подмосковного аэропорта в Жуковском.

По предварительным данным, после взлета в двигатели лайнера попали птицы – это привело «к значительным перебоям» в работе двигателей.

«Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП», - рассказали в Росавиации.

На данный момент известно, что на руках у медиках находится более 20 пострадавших.