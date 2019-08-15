В Минске выросло количество убыточных предприятий

По данным главного статистического управления Минска, количество убыточных организаций столицы в январе-июне 2019 года по сравнению с январем-июнем 2018-го выросло на 7,6% — с 238 до 256, а их удельный вес — с 16,2 до 17,4%.

Чистая прибыль столичных организаций составила 2 млрд 10,4 млн рублей, или на 11% больше, чем в январе-июне 2018 года. Прибыль до налогообложения составила 2 млрд 560,9 млн (на 8,9% больше). Прибыль от реализации снизилась на 9,7% до 2 млрд 868 млн рублей.

Рентабельность продаж за шесть месяцев составила 7,9% против 9,6% за январь-июнь 2018 года, рентабельность реализованной продукции — 9,9% против 12,5%.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска в текущих ценах составила 36 млрд 458,8 млн рублей, или на 10,8% больше, чем в январе-июне 2018 года.

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг за год увеличилась на 13,2% до 28 млрд 825,1 млн рублей.