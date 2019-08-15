Лукашенко высказался о межкорейском диалоге

Александр Лукашенко «от имени белорусского народа и себя лично» поздравил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и народ этой страны с национальным праздником — Днем освобождения.

«Наши страны продолжают углублять плодотворное взаимодействие в области высоких технологий, науки и культуры, стремятся к динамичному развитию торгово-экономических отношений», — отметил Лукашенко в своем послании, которое цитирует его пресс-служба.

Белорусский руководитель «выразил убеждение, что дальнейшее укрепление межкорейского диалога и усилия Республики Корея по установлению мира и доверия в регионе позволят определить новые возможности для расширения конструктивного сотрудничества между Минском и Сеулом».