Лукашенко высказался о межкорейском диалоге

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Александр Лукашенко «от имени белорусского народа и себя лично» поздравил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и народ этой страны с национальным праздником — Днем освобождения.


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«Наши страны продолжают углублять плодотворное взаимодействие в области высоких технологий, науки и культуры, стремятся к динамичному развитию торгово-экономических отношений», — отметил Лукашенко в своем послании, которое цитирует его пресс-служба.

Белорусский руководитель «выразил убеждение, что дальнейшее укрепление межкорейского диалога и усилия Республики Корея по установлению мира и доверия в регионе позволят определить новые возможности для расширения конструктивного сотрудничества между Минском и Сеулом».
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Тэги: Беларусь-Южная Корея Персона: Александр Лукашенко

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