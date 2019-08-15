МАРТ утвердил повышение тарифов на транспортировку нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси утвердило повышение тарифов на транспортировку нефти с 1 сентября на 3,7%.

«Постановлением МАРТ от 9 августа № 69 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 15 января 2019 г. № 3» предусмотрено увеличение с 1 сентября 2019 года тарифов на транспортировку нефти по участкам магистрального трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба», расположенным на территории Республики Беларусь, на 3,7%», — говорится в сообщении ведомства.

Решение принято «с целью частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Нынешние тарифы на транспортировку нефти определены постановлением МАРТ от 15 января 2019 года № 3 «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам» и действуют с 1 февраля.

«Сокращение объемов транспортировки нефти во 2-м квартале 2019 года в связи отказом ее приема нефтеперерабатывающими заводами Польши, Германии, Чехии и Венгрии из-за повышения концентрации органических хлоридов в российской нефти, привело к сокращению прогнозного объема выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на 2019 год, что может привести к невыполнению необходимых мероприятий в рамках инвестиционной программы, направленных на обеспечение экологической безопасности и надежности транспортной системы ОАО «Гомельтранснефть Дружба», — говорится в комментарии МАРТ.

Ранее сообщалось, что Беларусь и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти на 3,7% с 1 сентября.

«В связи со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» во II квартале белорусский оператор трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обратился к тарифным регуляторам за внеплановым пересмотром тарифов на прокачку нефти», — сообщал со ссылкой на концерн «Белнефтехим» сайт посольства Беларуси в России.

Отмечалось, что во время переговоров 6 августа стороны «достигли принципиальных договоренностей о необходимости обеспечения ОАО «Гомельтранснефть Дружба» объемов выручки в размерах, которые прогнозировались на 2019 год.

«Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год. Таким образом, по итогам работы в 2019 году будет проведен анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определен размер дальнейшего изменения тарифов», — комментировали в концерне размер повышения тарифов.

В апреле «Белнефтехим» обнаружил в российской нефти повышенное содержание дихлорэтана и, чтобы избежать аварии на НПЗ, снизил переработку и экспорт нефтепродуктов. После того как принимать некачественное сырье отказались иностранные потребители, транзит по «Дружбе» был остановлен, сейчас поставки возобновлены.

В мае Александр Лукашенко заявил, что из-за поставок некачественной нефти Беларусь потеряла «огромные деньги» — сотни миллионов долларов. По оценке белорусских специалистов, недополученная выручка от реализации нефтепродуктов в апреле составила 108 млн долларов, а ущерб от поврежденного оборудования Мозырского НПЗ — примерно 30 млн долларов.

Оценкой ущерба от аварии на «Дружбе» занимается рабочая группа, созданная Беларусью и Россией.

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» для компенсации потерь, вызванных снижением объемов транспортировки нефти из-за ее загрязнения, предлагало российским коллегам два варианта. Первый предусматривал довести объемы транспортировки к концу 2019 года до 59 млн тонн, как и было запланировано ранее в соответствии с договором. Второй предусматривал «увеличение тарифов на транспортировку исходя из количества недопрокачанной нефти». Ранее белорусская сторона уведомила российскую компанию «Транснефть» о желании повысить 1 августа 2019 года тарифы на транспортировку нефти на 21,7% для возмещения затрат из-за ситуации с загрязненным сырьем в магистральном нефтепроводе «Дружба».

МАРТ утвердил повышение тарифов на транспортировку нефти с 1 сентября на 3,7%

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси утвердило повышение тарифов на транспортировку нефти с 1 сентября на 3,7%.

«Постановлением МАРТ от 9 августа № 69 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 15 января 2019 г. № 3» предусмотрено увеличение с 1 сентября 2019 года тарифов на транспортировку нефти по участкам магистрального трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба», расположенным на территории Республики Беларусь, на 3,7%», — говорится в сообщении ведомства.

Решение принято «с целью частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Нынешние тарифы на транспортировку нефти определены постановлением МАРТ от 15 января 2019 года № 3 «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам» и действуют с 1 февраля.

«Сокращение объемов транспортировки нефти во 2-м квартале 2019 года в связи отказом ее приема нефтеперерабатывающими заводами Польши, Германии, Чехии и Венгрии из-за повышения концентрации органических хлоридов в российской нефти, привело к сокращению прогнозного объема выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на 2019 год, что может привести к невыполнению необходимых мероприятий в рамках инвестиционной программы, направленных на обеспечение экологической безопасности и надежности транспортной системы ОАО «Гомельтранснефть Дружба», — говорится в комментарии МАРТ.

Ранее сообщалось, что Беларусь и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти на 3,7% с 1 сентября.

«В связи со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» во II квартале белорусский оператор трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обратился к тарифным регуляторам за внеплановым пересмотром тарифов на прокачку нефти», — сообщал со ссылкой на концерн «Белнефтехим» сайт посольства Беларуси в России.

Отмечалось, что во время переговоров 6 августа стороны «достигли принципиальных договоренностей о необходимости обеспечения ОАО «Гомельтранснефть Дружба» объемов выручки в размерах, которые прогнозировались на 2019 год.

«Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год. Таким образом, по итогам работы в 2019 году будет проведен анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определен размер дальнейшего изменения тарифов», — комментировали в концерне размер повышения тарифов.

В апреле «Белнефтехим» обнаружил в российской нефти повышенное содержание дихлорэтана и, чтобы избежать аварии на НПЗ, снизил переработку и экспорт нефтепродуктов. После того как принимать некачественное сырье отказались иностранные потребители, транзит по «Дружбе» был остановлен, сейчас поставки возобновлены.

В мае Александр Лукашенко заявил, что из-за поставок некачественной нефти Беларусь потеряла «огромные деньги» — сотни миллионов долларов. По оценке белорусских специалистов, недополученная выручка от реализации нефтепродуктов в апреле составила 108 млн долларов, а ущерб от поврежденного оборудования Мозырского НПЗ — примерно 30 млн долларов.

Оценкой ущерба от аварии на «Дружбе» занимается рабочая группа, созданная Беларусью и Россией.

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» для компенсации потерь, вызванных снижением объемов транспортировки нефти из-за ее загрязнения, предлагало российским коллегам два варианта. Первый предусматривал довести объемы транспортировки к концу 2019 года до 59 млн тонн, как и было запланировано ранее в соответствии с договором. Второй предусматривал «увеличение тарифов на транспортировку исходя из количества недопрокачанной нефти». Ранее белорусская сторона уведомила российскую компанию «Транснефть» о желании повысить 1 августа 2019 года тарифы на транспортировку нефти на 21,7% для возмещения затрат из-за ситуации с загрязненным сырьем в магистральном нефтепроводе «Дружба».