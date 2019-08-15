24-часовой благотворительный марафон «24 РАЗАМ» в помощь детям с аутизмом пройдет 16-17 августа. Принять участие в акции сможет каждый житель Беларуси.

По условиям благотворительного марафона белорусам нужно пробежать или проплыть за сутки в общей сложности 10 000 часов.

Помочь детям можно, пробежав в любом месте или проплыв в любом бассейне, отметить длительность забега или заплыва при помощи любого фитнес-приложения и разместить скриншот на своей странице в социальных сетях с хештегом #VOKA24.

На сайте проекта VOKA24.by можно зарегистрироваться и стать членом одной из «звездных» команд, которые возглавляют известные спосртмены и деятели искусств.

Самой массовой «звездной» командой стала команда Дарьи Домрачевой, ее участники будут бежать, сменяя друг друга, на протяжении всего марафона — 24 часа без перерыва.

Сам 24-часовой беговой марафон пройдет на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике по адресу ул. Калиновского, 111 (сбор участников 16 августа в 17:30, старт в 18:00), а шестичасовой заплыв — в плавательном бассейне СОК «Трактор» по ул. Долгобродская, 37 (старт 17 августа в 12:00). Марафон финиширует 17 августа в 18:00.

По итогам проекта помощь от видеосервиса VOKA на сумму 50 000 рублей будет оказана международной благотворительной общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» и проекту «Спорт-инклюзия», который направлен на создание инклюзивных спортивных программ, предполагающих совместную подготовку нейротипичных детей и детей с особенностями развития.

Инициатором благотворительного проекта «24 РАЗАМ» стала известная пловчиха Александра Герасименя, недавно заявившая об окончании спортивной карьеры.

«Хочу призвать всех, кто хочет поддержать детей с аутизмом, принять участие в благотворительном марафоне. Мы хотим помочь каждому ребенку с особенностями развития найти свое место в обществе, чувствовать себя комфортно в жизни и в спорте. Мы зовем белорусов пробежать и проплыть в помощь детям. Каждая минута, которую вы пробежите в эти сутки, пойдет в общую копилку нашего проекта и будет переведена в сумму благотворительной помощи», — отметила Александра Герасименя.