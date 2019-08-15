В пятницу температура воздуха понизится до +7°С
Завтра погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления (только в юго-восточных регионах скажется влияние фронтального раздела).
По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Особых осадков не ожидается.
Ночью и утром ожидается туман.
Ветер северный, северо-восточный слабый до умеренного.
Температура воздуха:
- минимальная ночью +10..+15°С (местами +7..+9°С);
- максимальная днем +18..+24°С.
Атмосферное давление существенно не изменится.