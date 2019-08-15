В пятницу температура воздуха понизится до +7°С

Завтра погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления (только в юго-восточных регионах скажется влияние фронтального раздела).

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Особых осадков не ожидается.

Ночью и утром ожидается туман.

Ветер северный, северо-восточный слабый до умеренного.

Температура воздуха:

минимальная ночью +10..+15°С (местами +7..+9°С);

максимальная днем +18..+24°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.