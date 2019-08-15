Глава Слонимского района обратился в прокуратуру из-за слухов, что его задержали пьяным за рулем

Председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич опровергает информацию, что его и жену сотрудники ГАИ заметили в нетрезвом состоянии.

Сообщение о задержании Хомича опубликовал в телеграм-канале блогер Nexta. По его словам, чиновника заметили пьяным дважды.

«Поскольку гаишники были свои, местные, делу так и не дали ход. Однако совсем скоро нетрезвой решила прокатиться его жена: ее остановили уже сотрудники спецподразделения ГАИ «Стрела» из Гродно. Дамочка начала вопить: «Вы не понимаете, кого остановили!» И набирать по телефону мужа. Который тут же примчался на разборки... тоже «тепленький», — пишет Nexta.

Однако в региональной Госавтоинспекции сведений о задержании Хомича нет.

«Госавтоинспекция не располагает какой-либо информацией о фактах задержания и привлечения к административной ответственности председателя Слонимского райисполкома и его родственников. Кроме этого, председатель Слонимского райисполкома и его супруга обратились с заявлениями в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку по факту не соответствующего действительности сообщения в сети интернет», — сообщили БелаПАН в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.