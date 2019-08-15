Мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk в этом году растянется на два дня

Ставший уже традиционным фестиваль по поводу закрытия мотосезона H.O.G. Rally Minsk в этом году состоится 13 и 14 сентября. Впервые он продлится два дня.

Основные события фестиваля пройдут на площадке у Дворца спорта на проспекте Победителей.

В первый день здесь будут соревноваться лучшие мотокаскадеры из разных стран. Будут выставлены уникальные байки, собранные вручную в единственном экземпляре. Перед зрителями выступят группы «Чувство полета», No Comment Band и Nuteki.

Утром 14 сентября мотоциклисты соберутся на Кургане Славы, откуда организованной колонной проедут до Дворца спорта. Ожидается до восьми тысяч участников мотопарада.

На праздничной площадке зрители смогут увидеть выступления дрифтеров, мотокаскадеров и флайбордистов. На сцене выступят, в том числе, Dj Realiza, Дядя Ваня, Jazz City Band, Inomarki, Open Space, Feedback. Хэдлайнерами вечера станут российская группа «7Б» и рэпер ST.

Гостей фестиваля ждет большой фудкорт и детский городок с аниматорами и огромным количеством развлечений.