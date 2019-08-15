Суд обязал возбудить уголовное дело на генпрокурора Украины

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Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудить в отношении действующего генерального прокурора Юрия Луценко уголовное дело.

«Обязать должностное лицо НАБУ, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, не позднее 24 часов после получения копии постановления внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в представленном заявителем обращении № 40 от 13.10.2018 г. (заявлении об уголовных правонарушениях), которое поступило в НАБУ», - сказано, как сообщает 112.ua, в определении суда.
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Тэги: Украина Персона: Юрий Луценко

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