Суд обязал возбудить уголовное дело на генпрокурора Украины

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудить в отношении действующего генерального прокурора Юрия Луценко уголовное дело.

«Обязать должностное лицо НАБУ, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, не позднее 24 часов после получения копии постановления внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в представленном заявителем обращении № 40 от 13.10.2018 г. (заявлении об уголовных правонарушениях), которое поступило в НАБУ», - сказано, как сообщает 112.ua , в определении суда.