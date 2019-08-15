На витебчанина завели уголовное дело за избиение жены и четырехлетнего сына

По данным следствия, вечером 11 августа мужчина причинил телесные повреждения своей супруге, после чего избил их четырехлетнего сына и выгнал того из квартиры.

В областном УСК уточнили, что мальчик уснул в соседской детской коляске, которая находилась на лестничной площадке. Его обнаружили жильцы дома утром следующего дня.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и за оставление в опасности. Подозреваемого заключили под стражу.