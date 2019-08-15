Норвегия обнаружила радиацию на границе с Россией

Радиацию обнаружили через три дня после взрыва в Архангельской области, где, по заявлению местных властей, проводились ракетные испытания.

Департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды Норвегии (DSA) обнаружил микроскопические количества радиоактивного йода, обнаруженные в воздухе на севере страны через несколько дней после взрыва при испытании ракетного двигателя в России, сообщает Channel News Asia .

Образцы были собраны в период 9-12 августа, а авария в Архангельской области на севере России произошла 8 августа, говорится в сообщении.

Как заявили в субботу в российском государственном ядерном агентстве Росатом, пять человек, погибших в результате взрыва, были его сотрудниками, а авария произошла при выполнении работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания.