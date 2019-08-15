Состояние пострадавшей в грузинских горах белоруски удовлетворительное

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Белорусская туристка, пострадавшая на горе Тетнулди в Верхней Сванетии, была в состоянии шока, однако сейчас состояние ее здоровья удовлетворительное.

Об этом сообщил грузинский «Первый канал» со ссылкой на замначальника ГУ по реагированию на особо чрезвычайные ситуации Службы по управлению ЧС МВД Давида Шатиришвили.


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По его словам, туристка получила тяжелые травмы. Белоруска легко пошла на контакт, однако из-за стресса и травм ей было сложно отвечать на вопросы спасателей. «Представьте, она провела всю ночь вместе с погибшими в расщелине, она в состоянии шока и у нее тяжелые травмы. Мы привезли ее и передали службе скорой медицинской помощи, ее увезли в больницу. Мы действительно не знаем, каково положение сейчас, однако у меня есть информация, что состояние уже удовлетворительное, так как она находится под наблюдением врачей», — заявил Шатиришвили.

Утром 15 августа спасатели обнаружили двух погибших и одну раненую туристку из Беларуси.
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Тэги: Сванетия Беларусь-Грузия белорусские туристы

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